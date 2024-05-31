新品の五大陸のメンズスカーフ

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商品詳細
⭐️カラー···グレー⭐️素材···シルク100%⭐️新品です。⭐️メンズのスカーフで、ジャケットの下に着用したり、アスコットタイのように着用したりできるネックウエアです。⭐️首周りが寒いときなどに暖かく、シルクなので肌にも優しいです。⭐️自宅保管品のため、神経質な方はご遠慮ください⭐️気持ち良いお取引を心がけています。
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