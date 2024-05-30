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商品詳細
PRADAの長財布です。 一年ほど前に購入しましたが長財布自体使用することがないので出品しました。写真だと暗めの色に見えますが、ブルーです。あまり使用しなかったので保存状態は良い方だとは思います。箱付きです。三井アウトレットパークのPRADAの店舗で6万円ほどで購入しました。値下げ交渉受け付けています。カラー···ブルー財布形···長財布#PRADA#長財布#プラダ
http://narcologia.ru/goods/organization776562.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation942521.html
http://narcologia.ru/goods/injure390567.html
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