グラッドハンド　ラウンドジップウォレット

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商品詳細
GLADHANDZIPBILLFOLDWALLET\"LIZARD\"定価77000円色ネイビー1年ほど使用です。使用に伴う擦れなどありますが状態は良いと思います。気になる場所などあれば画像追加するのでコメントください。財布を変えたので出品しました。完売商品なので探していた方おすすめです！
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