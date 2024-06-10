レザーアイランド　レザーベルト　革ベルト　アメリカ　星条旗　ラルフローレン

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商品詳細
レザーアイランド アメリカ星条旗レザーベルトサイズ32.全長105センチベルト穴まで長さ78～912.5センチほどの感覚で穴が7つ空いています幅3,6センチ（素人採寸のため若干の誤差はお許し下さい）色柄は画像参照ください。ご不明な点につきましてはどんな些細な事でも遠慮なくご質問ください。ビンテージであることを御了承の上、お願いします。この他にも多数出品中ですのでよろしければご覧ください。よろしくお願い致します。
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