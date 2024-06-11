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商品詳細
所作のオンライン限定シリーズ、ブラック×青竜のロングウォレットです。オンラインより購入。定価…¥31,000購入後使用せず保管しておりました。以下、オンラインサイトより青竜は生命力に溢れ、パワフルなことから、運気を好転させて開運を導き、金運と富、成功を呼び込むと信じられています。災いを振り払って守り、幸運をもたらす聖獣なのです。試験前、勝負前などげん担ぎや心のよりどころにするのもおすすめ。レザー：牛革革の硬さ：★★★☆☆サイズ：W19×H10×D2㎝収 納：コインポケット×1／札入れ×1／カードスリット×8刻印色:ゴールド※柄行きはひとつひとつ異なります※長年の使用で少しずつペイント部分は剥がれることはありますが、使ってすぐ落ちてくるものではございませんカラー···ブラック財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/scissoring15596.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce984455.html
http://narcologia.ru/goods/pompous77023.html
限定所作 ブラック×青竜 ロングウォレット オンライン限定
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