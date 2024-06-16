スカーレットバイオレット プロモ psa10

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画像にてご確認の上ご購入お願いいたします。素人目ですが目立った傷や汚れ、白かけや横線などはなく暗所にて保管しておりました。グレードは最高ランクのPSA10です。商品画像の物をお届けするので返品は不可とさせて頂きます。画像にてご確認お願い致します。梱包は鑑定ケースに入ったまま破損・濡れ対策を行います。発送はダンボールに挟んで厳重にプチプチをした上で発送させて頂きます。ポケモンカードピカチュウピカチュウプロモスカーレットバイオレットプロモpsa10