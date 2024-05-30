50s vintage ガウン PENDLETON WACKO MARIA

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1950'sヴィンテージ ショールカラーガウンカラー ブルー系60%WOOL、40%MIXEDFIBERS肩幅 49身幅 59着丈 91袖丈 62若干の使用感裾に何箇所かヒッカキ、補修跡あり最後の写真ご参照くださいberberjinblackmeanswackomariamcgregorpenney'sunionworksLEEbigmacpenneysjcpenneyMONTGOMERYWARD古着USAヴィンテージジーンズBIGE501502503505646606赤耳グランジtowncraftヒッピー モッズrudegalleryceltcobrarolllewsleatherロカビリーバイカーharleydavidsoncootietenderloin東洋エンタープライズphigvelchippewawescobosswestern70sberberjinwackomariabikeroldchopperlonewolfjeladoGLADHANDWEIRDOGANGSTERVILLEBULLORIGINALOLDCROWO.CCREWDELINQUENTBROSGROOVIN'HIGHRADIALLCALEECLUCTCUTRATETROPHYCLOTHINGDAPPER'SCRIMIEDRYBONESATTRACTIONSWAREHOUSE50sRUDO