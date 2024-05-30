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50s vintage ガウン PENDLETON WACKO MARIA
商品番号 P15839017310
商品名

50s vintage ガウン PENDLETON WACKO MARIA
ブランド名 マックレガー
特別価格 税込 2,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1950'sヴィンテージ　ショールカラーガウンカラー　ブルー系60%WOOL、40%MIXEDFIBERS肩幅　49身幅　59着丈　91袖丈　62若干の使用感裾に何箇所かヒッカキ、補修跡あり最後の写真ご参照くださいberberjinblackmeanswackomariamcgregorpenney'sunionworksLEEbigmacpenneysjcpenneyMONTGOMERYWARD古着USAヴィンテージジーンズBIGE501502503505646606赤耳グランジtowncraftヒッピー　モッズrudegalleryceltcobrarolllewsleatherロカビリーバイカーharleydavidsoncootietenderloin東洋エンタープライズphigvelchippewawescobosswestern70sberberjinwackomariabikeroldchopperlonewolfjeladoGLADHANDWEIRDOGANGSTERVILLEBULLORIGINALOLDCROWO.CCREWDELINQUENTBROSGROOVIN'HIGHRADIALLCALEECLUCTCUTRATETROPHYCLOTHINGDAPPER'SCRIMIEDRYBONESATTRACTIONSWAREHOUSE50sRUDO
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