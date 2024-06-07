ルイ・ヴィトン LOUIS VUITTON サンチュール ミラージュ ベルト

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商品詳細
こちらの商品は、鑑定済みの本物の商品となります。詳しくは下記注意事項をご参照ください。詳細：ルイ・ヴィトンLOUISVUITTONサンチュールミラージュベルトM9831サイズ：表記85/34、全長約102cm(82・84.5・87・89.5・92cmの5穴)、幅約3cm、バックル約7.4cm×3.6cmカラー：ブラック金具カラー：シルバー素材：レザー重さ：131g付属品：無し備考：バックルにさり気なくブランドロゴをデザインした「サンチュール・ミラージュ」ベルトです。2009年50週製造。レザー地に通常使用によるシワ・小傷・スレがあり、金具に傷が見られますが、お気兼ねなくご使用いただけるお品となっております。■状態：A-古物のオークションにて購入しました。＊中古品になりますので、ご理解頂けない方はご遠慮下さい。ご質問等はコメント迄お願いします。商品番号：5.7.94938
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