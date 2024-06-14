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ジェイダブリューアンダーソン(JW Anderson)のファスナーウールスヌード
商品番号 O34047679236
商品名

ジェイダブリューアンダーソン(JW Anderson)のファスナーウールスヌード
ブランド名 ジェイダブリューアンダーソン
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジェイダブリューアンダーソン(JWAnderson)のファスナーウールスヌード　正規品G-DRAGONさん、菅田将暉さん等、各国著名人が着用するモデルとして有名な型式であり、各ショップでは現在完売しております。柔らかく、暖かなメリノウール製のネックウォーマーです。ジッパー付きで、頭からかぶる事なく装着でき、ヘアスタイルを崩さず身につけることが可能です。3度しか着用していません
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