ジェイダブリューアンダーソン(JW Anderson)のファスナーウールスヌード

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ジェイダブリューアンダーソン(JWAnderson)のファスナーウールスヌード 正規品G-DRAGONさん、菅田将暉さん等、各国著名人が着用するモデルとして有名な型式であり、各ショップでは現在完売しております。柔らかく、暖かなメリノウール製のネックウォーマーです。ジッパー付きで、頭からかぶる事なく装着でき、ヘアスタイルを崩さず身につけることが可能です。3度しか着用していません