美品✨バーバリー ノバチェック グラフィティ 長財布 PVC ベージュ 黄色

ご覧いただきありがとうございます✅まとめ割5%オフ↓こちらからどうぞ(^^)#ぽりーのクローゼット◆ブランドBURBERRYバーバリー◆アイテム長財布ウォレットwallet財布サイフフラップグラフィティノバチェックプリントベージュイエローブラックレザー本革PVCロゴシルバー金具レディースメンズユニセックス◆シリアル/型番TIVTIT1265◆サイズタテ9.5cmヨコ19cmマチ2cm※平置き実寸、多少の誤差はお許しください着画はお断りいたします。◆状態ファスナー開閉良好で、まだまだ長くご愛用頂けるお品です✨※あくまで古着ということをご理解の上ご購入をお願い致します。◆カラーベージュイエロー 黄色ブラック 黒◆仕様・お札入れ×2・オープンポケット×3・カード入れ×16・小銭入れ×1◆素材PVCレザー本革◆付属品保存袋箱◆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商本革品です。簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。⚠︎タイトル、説明文にない撮影小物類は付きませんが丁寧に梱包し発送させて頂きます♡⚠︎光の関係やご覧になっている画面の具合で、実際の色と若干異なるように見えることもございます。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。(,,^_^,,)0925047360-886



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