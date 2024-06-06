ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
材質···シルバーカラー···シルバーJEWELRYブランドguchoのファントムリングver.ベニグマになります。2019年にリリースされたファントムリングの初回限定バージョンです。使用頻度は数回でしたが、リングの為バンド部分に多少の傷はありますが、全体的には目立った傷や汚れはありますせん。サイズは21号になります。購入して早い段階で指に入らなくなり数年飾って置いてあるだけの状態でしたので、今回出品させていただきました。ご検討の程、よろしくお願い致します。※ギャランティーカード有りお好きなかたの手に渡ってくれたら嬉しいなと思います。何卒よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/unusable796074.html
http://narcologia.ru/goods/message17627.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei120171.html
http://narcologia.ru/goods/unusable796074.html
http://narcologia.ru/goods/message17627.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei120171.html
gucho PHANTOM RING ver.BENIGUMA 【お1人様1点限り】 49.0%割引 www ...
gucho PHANTOM RING ver.BENIGUMA 【お1人様1点限り】 49.0%割引 www ...
gucho PHANTOM RING ver.BENIGUMA 【お1人様1点限り】 49.0%割引 www ...
gucho PHANTOM RING ver.BENIGUMA 【お1人様1点限り】 49.0%割引 www ...
Brute Phantom Ring
Brute Phantom Ring
DAME PHANTOM｜silver｜Ring｜HOORSENBUHS(ホーセンブース ...
Brute Phantom Ring
PHANTOM CLIQUE｜silver｜Ring｜HOORSENBUHS(ホーセンブース ...
Phantom Clique Silver Ring｜HOORSENBUHS(ホーセンブース)｜Ron Herman
PHANTOM CLIQUE｜silver｜Ring｜HOORSENBUHS(ホーセンブース ...
Phantom Clique Silver Ring
Phantom Clique Silver Ring