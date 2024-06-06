材質···シルバーカラー···シルバーJEWELRYブランドguchoのファントムリングver.ベニグマになります。2019年にリリースされたファントムリングの初回限定バージョンです。使用頻度は数回でしたが、リングの為バンド部分に多少の傷はありますが、全体的には目立った傷や汚れはありますせん。サイズは21号になります。購入して早い段階で指に入らなくなり数年飾って置いてあるだけの状態でしたので、今回出品させていただきました。ご検討の程、よろしくお願い致します。※ギャランティーカード有りお好きなかたの手に渡ってくれたら嬉しいなと思います。何卒よろしくお願いします。



gucho PHANTOM RING ver.BENIGUMA 【お1人様1点限り】 49.0%割引 www ...



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Brute Phantom Ring



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