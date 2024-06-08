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- 最高のアタリ感 カーハート アクティブジャケット 裏起毛 ライトブラウン
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商品詳細
✨フォロー割があります✨価格交渉歓迎✨#Q‐shopメンズ一覧✨✅商品説明ワークジャケットの定番として有名なカーハートのアクティブジャケット。古着ならではのダメージ感、色褪せの風合い感でよりかっこよく渋い一着となっております♪特に袖のアタリがめちゃくちゃかっこよくでています！他の人と被りたくない、個性を出したい人におすすめです。✅商品情報・ブランド：カーハート・色柄：ライトブラウン・サイズ表記：L・状態：袖、ポケットに小さい破れあり✅サイズ詳細（平置き採寸）（単位：cm）着丈：65身幅：56肩幅：47袖丈：61※多少の誤差は、ご容赦下さい。✅発送方法補償、匿名性が確保された発送を致します。✅注意事項※古着のため、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。Q-shopでは、アクティブジャケット、デトロイトジャケット、トラディショナルジャケット、サンタフェジャケット、カバーオールなどのダックジャケットを取り揃えています。【YN8403-08-03】
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