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七色の宝石　フローライト　ペンダントトップ　シルバー925 ネイティブ　ネホバ
商品番号 J31996361042
商品名

七色の宝石　フローライト　ペンダントトップ　シルバー925 ネイティブ　ネホバ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー装飾···その他ストーンサイズも大きめなので存在感は抜群ですフローライトの宝石言葉は「清らかな愛」「知性」「創造性」です七色の宝石と呼ばれとても綺麗な石です925の刻印もありますが写真だと携帯で写らないので写真アップは出来ません中古品ですので良く考えてから購入宜しくお願い致します
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