限定価格ホースシューリング　ロカビリーエルヴィス　馬蹄リング馬蹄指輪　品

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ホースシューリングです。シルバー製です。わかりにくいですが925？の刻印が入ってます。何号かは忘れてしまったので実寸サイズの画像を載せてあります。重さも計りと一緒に載せてありますので参考にして下さい。不明な点は質問欄からお願いします。購入後の返品は受け付けておりませんのでよく検討してから購入して下さい。よろしくお願いします。