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限定価格ホースシューリング　ロカビリーエルヴィス　馬蹄リング馬蹄指輪　品
商品番号 R22925374044
商品名

限定価格ホースシューリング　ロカビリーエルヴィス　馬蹄リング馬蹄指輪　品
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,607 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホースシューリングです。シルバー製です。わかりにくいですが925？の刻印が入ってます。何号かは忘れてしまったので実寸サイズの画像を載せてあります。重さも計りと一緒に載せてありますので参考にして下さい。不明な点は質問欄からお願いします。購入後の返品は受け付けておりませんのでよく検討してから購入して下さい。よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/subtropical658201.html
http://narcologia.ru/goods/financier384760.html
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