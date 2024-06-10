UNITED ARROWS＆SONS セットアップ

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商品詳細
ユナイテッドアローズ\u0026サンズテーラードジャケットとスラックスセットアップでの販売です。継続人気のセットアップのノッチドラペル2ボタンジャケット。生地はドレープ性としなやかな風合いが特徴のレーヨンポリエステル素材を使用。単品使いはもちろん、セットアップスタイルにおすすめです。#けんたおSHOPのセットアップ一覧ジャケット【サイズS】身幅約51肩幅約43着丈約70袖丈約60パンツ【サイズS】ウエスト約72ヒップ約104股上約25.5股下約71もも周り約60すそ周り約40【状態】着用感あり目立った傷、汚れ等はございません。自宅保管のためご理解いたださける方お願いいたします！
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