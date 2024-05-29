toogood トゥーグッド ジャケット

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○アイテム toogoodトゥーグッドジャケット○サイズサイズ3肩幅42cm身幅56cm袖丈61cm着丈57cm平置き実寸。誤差はご了承ください。着画はお断りしております。こちら鑑定済の正規品です。○状態多少の使用感は有りますが、目立つ傷や汚れは見受けられず比較的美品で、これから沢山ご着用頂けます✨ですが素人保管であることや古着であることをご理解頂けない方や、神経質な方はご遠慮ください。○カラーブラック黒○素材コットン○配送簡易包装にて1〜2日で配送致します。仕事の都合で遅れる場合が有りますのでご了承ください。ご不明点、ご要望などはお気軽にコメントください❗当店の出品ページ一覧は→ #街の古着屋ニモをご覧ください✨プロフ必読でお願い致します✨