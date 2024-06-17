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エンポリオアルマーニ　長財布　Y4R058
商品番号 J35778670772
商品名

エンポリオアルマーニ　長財布　Y4R058
ブランド名 エンポリオアルマーニ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は、ご覧いただきましてありがとうございます。わからない点などございましたら，ご連絡お待ちしております。【商品名】エンポリオアルマーニ長財布【カラー】ブラック【型番】Y4R058【本体サイズ】W11.0cmH19cmD2.0cm【仕様】カードポケット×10内ポケット×2ファスナーコインケース　札入れ【付属品】ケース【状態】目立つキズ，ヨゴレはありません。　　　　きれいな状態です。【購入経路】質屋にて購入カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革b1593sr
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