エンポリオアルマーニ　長財布　Y4R058

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商品詳細
この度は、ご覧いただきましてありがとうございます。わからない点などございましたら，ご連絡お待ちしております。【商品名】エンポリオアルマーニ長財布【カラー】ブラック【型番】Y4R058【本体サイズ】W11.0cmH19cmD2.0cm【仕様】カードポケット×10内ポケット×2ファスナーコインケース 札入れ【付属品】ケース【状態】目立つキズ，ヨゴレはありません。 きれいな状態です。【購入経路】質屋にて購入カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革b1593sr
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