OTTO製　キャップ　新品未使用！ヴィンテージワッペン　ベトナムワッペン

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オリジナル商品です。新品未使用です。写真で確認よろしくお願いいたします。スナップバックですのでサイズ調整可能です。色はグレー×ブラックベトナムワッペンは厳選したヴィンテージ物を使用。ワッペンもしっかり縫いつけられております。タイガーが渋いヴィンテージワッペンです！50年以上の歴史を誇るアメリカの帽子メーカー\"OTTO\"のボディ。自宅保管ご理解いただける方のみお願いいたします。写真10枚目はその他に出品してますキャップです。全て販売しております。メルカリ専用BOXでは窮屈な梱包になるので定型外発送としております。その他キーチェーン、ウォレットチェーン、ブレスレット等多数出品しております。是非ご覧ください。Instagramは『toriteru』です。そちらでも商品掲載してます。ベンデイビスディッキーズREDCAPcootiecrimieルイスレザーBUCOルードギャラリーキャリーチャレンジャーショットフラッドヘッドキムタク 長瀬 ロンハーマンショベルパンナックルビンテージボバーフリスコ