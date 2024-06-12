AMBUSH (アンブッシュ) SAFETY PIN PIERCE ピアス

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商品詳細
安全ピンモチーフにしたピアスになります。素材もしっかりとsilver925です。何度か着用しましたがピアス自体をあまりしなくなってしまったので売ることにしました。中古になるので多少の使用感、細かい傷などありますがまだまだお使いいただけるかと思います！（写真2〜4枚目をご確認下さい。）もちろん消毒済です！今ではかなり希少なアイテムかと思いますので是非はやめのご検討をオススメさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/freshman890456.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce545655.html
http://narcologia.ru/goods/assessor595603.html
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AMBUSH SAFETY PIN PIERCE 安全ピン ピアス-
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SPIKE PIERCE | AMBUSH®
AMBUSH(アンブッシュ) / ピアス/SV925/GLD/stance safety pierce/箱有 ...
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http://narcologia.ru/goods/freshman890456.html
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