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- 本日限定特価 ゼラオラVstar SAR ゼラオラV SA SR ポケカ
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商品詳細
発送の関係で本日限定特価品です。ボックスパックシングル···シングル開封してすぐにスリーブに入れ保管しております。発送の際は、折れ、濡れ防止をして発送します。すり替え防止のため、ご購入後の返品は行なっておりません。トラブル防止のためプレイ用でお考え下さい
http://narcologia.ru/goods/composite782454.html
http://narcologia.ru/goods/recycling658014.html
http://narcologia.ru/goods/waveform969817.html
ゼラオラVSTAR(SAR)(S12a-220-172)
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