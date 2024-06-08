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VINTAGE ヴィンテージ シルバー925アンカーチェーンネックレス
商品番号 F11688165527
商品名

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925アンカーチェーンネックレス
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカで買い付けたアンカーチェーンネックレスです。多少のくすみ・小傷はございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長51㎝（ユニセックスでお使いいただけるサイズ感です）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします)シンプルですが高級感のあるシルバー925アンカーチェーンネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇
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