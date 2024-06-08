VINTAGE ヴィンテージ シルバー925アンカーチェーンネックレス

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商品詳細
アメリカで買い付けたアンカーチェーンネックレスです。多少のくすみ・小傷はございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長51㎝（ユニセックスでお使いいただけるサイズ感です）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします)シンプルですが高級感のあるシルバー925アンカーチェーンネックレスです。この機会にいかがでしょうか⁇
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