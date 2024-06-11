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- 備前焼 四方皿 菓子皿 小西陶蔵作 A1
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商品詳細
備前焼の四方皿です。小西陶蔵作寸法幅約25xm×約25cm高さ約1.9cm状態の良いとても綺麗な品です。長期保管の品になります。ご理解いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/providence495894.html
http://narcologia.ru/goods/flight145628.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi313147.html
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備前焼】 小西陶蔵 四方皿-
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