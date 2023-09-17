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MACKIE/ MIX5
商品番号 S35507992069
商品名

MACKIE/ MIX5
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIX5MACKIE#MACKIE#MIX5種類···ミキサーバンド活動で同期として使用していましたが、MTRを購入したため販売します。表上は傷一つなく綺麗な状態で、裏面は少し傷がございます。動作は問題ございません。
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