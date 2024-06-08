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【極美品】Supreme ジェットキャップ 迷彩 ナイロン ロゴ カモ柄
商品番号 X31154173331
商品名

【極美品】Supreme ジェットキャップ 迷彩 ナイロン ロゴ カモ柄
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SupremeBrokenCamoCampCap光沢のあるリップストップナイロンを使用したカモ柄キャンプキャップです。カラーはオリーブ(カーキ)です。リップストップの特徴である格子柄生地に崩した感じのカモ柄が入ります。サイドのアイレットはメッシュ金具を採用してアウトドア、ミリタリー感を演出しています。公式オンラインショップ(正規品)で購入しました。数回使用した程度で、未使用に近い状態です。よろしくお願いします。
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