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以前にデパートで購入したストールであります。購入するも使用する事なく、大事に自宅保管としておりました。よってこのたび断捨離目的として出品いたします。(あくまで出品者が検品しての主観であります)【状態】使用する前提でタグは外しておりますが、未使用品ゆえ特筆ありません。【サイズ】約1,700✖️70㎜(素人採寸ゆえあくまで目安程度にお願いします)【カラー】ブラック✖️ホワイト✖️シルバー★黒を基調としているためコーディネートがとてもし易いかと思いますよ♡【購入価格】24,500円以上でありますが、上記の内容(写真確認を含む)にご理解ご納得いただいた上でご購入のほど、よろしくお願いします。✨⬇︎他にも色々と出品しております✨#egen小物シャネルジルサンダージミーチュウヴァレンティノエルメスドゥロワーフローレントバレンシアガヴィンテージイザベルマランMM6メゾンマルジェラアレキサンダーマックイーンアクネマルタンマルジェラTOGAチープマンデーmameディオールDiorマルニセリーヌcelineドゥーズイエムクラスアパルトモンイエナエンフォルドpatouパトゥロエベスカーフストールマフラーマカダムチェーン黒シルクアンゴラウールロゴモノトーンきれいめキレイめ