NEWERA × VEGA STORE flower CAP 74-0727-2

NEWERA×VEGASTORE3DFlowerCAPキャップネイビーFニューエラ帽子素材...コットンカラー...ネイビー形...ベースボール⚠トラブル防止の為プロフィール欄、商品説明欄を最後までお読みください⚠⚠値下げ不可❌●ブランド:VEGASTORE●サイズ:F●素材:綿 100%●状態目立つような傷や汚れはありません。●その他、注意事項:#romanbo※圧縮などできる限り小さく畳んで梱包致します。シワになるかもしれませんのでご了承ください。※値下げ交渉には一切対応致しません※即購入して頂いて大丈夫です※専用出品はいたしません※バラ売り出来ません。※おまとめ発送には対応しておりません。※発送はクロネコヤマトのみとなります。出品数、取引数が多くヤマト運輸の集荷での発送を使用しているため、匿名配送には対応できませんのでご了承ください。※個人で保管していたものになりますので、状態に極端にこだわりのある方は購入をお控えください。※色合いはお使いのモニターやこちらの撮影環境によって実際と異なる場合があります。気になる方は購入前にご確認ください。※こちらは全て素人保管品です。細かく検品しておりますが見落としがあるかもしれません。神経質な方は購入をお控えください。



