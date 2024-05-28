ダヴィンチ　2023 システム手帳　バイブルサイズ

手帳サイズ···その他サイズカラー···ブラックDavinciダヴィンチシステム手帳 本革製 バイブルサイズ2022.12〜2024.03主に2023年用のシステム手帳です。未使用品ですが、すでに2023も9月の終わりですので、本来の用途としては2023.10〜2024.03の6ヶ月分しか使えません。カバー自体本革製のものですので、中身を入れ替えて通常の手帳・メモ帳として継続して利用することをオススメします。付属をいくつかお付けしておりますので、写真にてお確かめください。



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