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ダヴィンチ　2023 システム手帳　バイブルサイズ
商品番号 T94050130053
商品名

ダヴィンチ　2023 システム手帳　バイブルサイズ
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手帳サイズ···その他サイズカラー···ブラックDavinciダヴィンチシステム手帳　本革製　バイブルサイズ2022.12〜2024.03主に2023年用のシステム手帳です。未使用品ですが、すでに2023も9月の終わりですので、本来の用途としては2023.10〜2024.03の6ヶ月分しか使えません。カバー自体本革製のものですので、中身を入れ替えて通常の手帳・メモ帳として継続して利用することをオススメします。付属をいくつかお付けしておりますので、写真にてお確かめください。
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