新品 財布 メンズ 二つ折り スヌーピー 本革 FLYING ACE ！！

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スヌーピーの人気のフライングエースシリーズ入荷しました！なめらかな手触りの高級イタリアンレザーにパイロットに変装したスヌーピーの型押しが施されたFLAYINGACEシリーズ。内側はネイビーのドット柄がとってもおしゃれで、年齢問わず長く使えるデザインですのでプレゼントにもおすすめです。小銭入れは、コインの取り出しが便利なBOXタイプです。ビンテージ調に仕上げるため、革本来の風合いをそのままに、製造時の色むらや細かなキズ等もそのままにマット加工していますので、ご了承の上ご購入下さい。サイズ（約）：11.5×9.8×2.5ｃｍ カラー：ネイビー1点札入れ×2 BOX小銭入れ×1 カード入れ×4 差し込みポケット×3プレゼントにも喜ばれる、箱入りです。 ￥14080撮影用に取り出しただけの新品です！！一応全部写真に撮りましたが、わかる範囲で詳細記載します。＊ご検討の方は、プロフィールをご覧ください。