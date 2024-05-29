ワイルドスワンズ パーム PARM クロコ

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商品詳細
ワイルドスワンズのパームになります。数年前に購入し、数日のみ使用していました。デザインの整った綺麗なモデルになります。クローゼット整理のため出品いたします。お値引き交渉歓迎です。（もちろん即購入もOKです）カラー ブラック/イエロー素材 クロコ/ブッテーロ付属品 外箱、スリッカー#ワイルドスワンズ#ラストクロップス#土屋鞄#万双#ココマイスター財布形···二つ折りカラー···ブラック
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