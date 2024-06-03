love ear art キャップ　challenger 長瀬智也

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loveearartのキャップです。カラーはネイビー。刺繍はピンク色です。写真の通り元TOKIOの長瀬智也さんもプライベートで着用しております。定期的にカラー違いの帽子が同ブランドからは発売されとおり違うカラーを着用していることもございました。また木村拓哉さんも着用しております。長瀬智也さんのファンの方、バイク好きの方、challenger、neighborhood、ratsなどのファッションが好きな方にもオススメ致します。状態は『目立った傷や汚れなし』としており、写真を参考にして頂きたくお願い致します。また、あくまで人の手に渡った、写真には映らない傷や汚れ、経年劣化がある可能性の中古品ということをご考慮頂いた上で購入をご検討頂き、神経質な方は購入をご遠慮頂きますようよろしくお願い致します。なお、トラブル防止のため、返品や交換は受け付けておりませんのでご容赦くださいますようお願い致します。