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鎌倉シャツ スムースレザーベルト ブラウン 85cm
商品番号 A49563470968
商品名

鎌倉シャツ スムースレザーベルト ブラウン 85cm
ブランド名 カマクラシャツ
特別価格 税込 3,404 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メーカーHPより【スムースレザーベルト】国産の上質な牛革を使用し、日本の一流工場で作られたビジネスベルト。『ガラス加工』と呼ばれる特別な手法で仕上げることにより、通常の革製品より水や汚れに強く、日頃のお手入れが簡単という特徴があります。ドレスシューズとの相性が抜群な、滑らかな光沢感はビジネスシーンのマストアイテムです。サイズ：85cm全長（バックル部分を含む）：約103cmベルト部分の長さ：約99cm※バックルからベルト穴三つ目までの長さ（実寸）は約88cm素材：牛革、バックル部分真鍮カラー：ブラウン系3回使用【注意事項】◆目立ったキズや汚れはありません◆神経質な方は購入をお控えください
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