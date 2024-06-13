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【激レア】SEARS　シアーズ　ヴィンテージ キャップ
商品番号 V51476570817
商品名

【激レア】SEARS　シアーズ　ヴィンテージ キャップ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,674 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■80's　SEARS　シアーズヴィンテージキャップ【カラー】藍色　ネイビー　白【サイズ】フリー(アジャスター有り)　　　　※最大62cmくらいまで対応◎大変古い物ですが、目立った汚れやダメージは無く状態良好です。★柄のボディを使用した企業系の物としてはかなり珍しいタイプかと思います。americanvintageoldtruckerwappen80s90sアメリカンアメカジワッペン古着希少貴重
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