【激レア】SEARS　シアーズ　ヴィンテージ キャップ

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商品詳細
■80's SEARS シアーズヴィンテージキャップ【カラー】藍色 ネイビー 白【サイズ】フリー(アジャスター有り) ※最大62cmくらいまで対応◎大変古い物ですが、目立った汚れやダメージは無く状態良好です。★柄のボディを使用した企業系の物としてはかなり珍しいタイプかと思います。americanvintageoldtruckerwappen80s90sアメリカンアメカジワッペン古着希少貴重
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Fumiciao - Longbill cap (Remake using vintage Sears chambray fabric)
ビンテージ60's70's○DEADSTOCK SEARS 6パネルワークキャップグレーsiz...
ビンテージ60’s70’s●DEADSTOCK SEARS 6パネルワークキャップグレーsize M●220304s5-m-cp-wk 1960s1970sシアーズデッドストック
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