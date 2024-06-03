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商品詳細
ご閲覧頂きありがとうございます。商品名：ポーター マネークリップ[CURRENT/カレント]になります。昨年の10月頃に購入をしましたが、数回使用したのみで、以後は箱に入れ押入れにて保管をしておりました。USEDではございますが、傷一つございませんので未使用品に近いと思います。その他、ご不明点等ございましたらお気軽コメントをお願い致します。以上、よろしくお願い申し上げます。
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http://narcologia.ru/goods/sci-fi620047.html
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