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ご閲覧頂きありがとうございます。商品名：ポーター マネークリップ[CURRENT/カレント]になります。昨年の10月頃に購入をしましたが、数回使用したのみで、以後は箱に入れ押入れにて保管をしておりました。USEDではございますが、傷一つございませんので未使用品に近いと思います。その他、ご不明点等ございましたらお気軽コメントをお願い致します。以上、よろしくお願い申し上げます。