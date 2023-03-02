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Bottega Veneta ボッテガ本日限定！！財布　メンズ　美品
商品番号 V63381394587
商品名

Bottega Veneta ボッテガ本日限定！！財布　メンズ　美品
ブランド名 ボッテガ
特別価格 税込 9,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BottegaVenetaボッテガの二つ折り財布です。デザインが半分だけボッテガの特徴的な縫い目が施されている物になります。状態は若干の使用感はありますが、ほとんど未使用に近いです。気になる方おられましたらコメントお待ちしています。あくまでも中古品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。また購入後の返品交換は対応致しかねます。カラー···ブラック柄・デザイン···その他財布形···二つ折り素材···本革
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