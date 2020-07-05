激レア 最初期 BLACK EYE PATCH フォト Tシャツ L ブラック

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BLACKEYEPATCH最初期フォトTシャツ（初期タグ、ブランドが本格始動する前2014年頃のモデルです）サイズLカラーブラック状態中古やや使用感ありますが目立った傷や大きな汚れなどございません、プリントに軽いひび割れがありますが良い風合いかと思います。その他、状態に見落としがあった場合は申し訳ございません。写真にて状態をご確認ください。自宅保存商品のため軽く畳みシワがある場合がございます。簡易梱包、ネコポスでの発送になります。ご理解の方のみお願い致します。光の関係で多少色が暗かったり明るく写っている場合がありますがご了承ください。他にも関連商品を出品しておりますので、よかったらご覧ください。BLACKEYEPATCH日本製MadeinJapan取扱注意WACKOMARIAYENTOWNパーカースウェットロンTキャップKANDYTOWNIOGOTTZブラックアイパッチBEPAnattackonaGalleonbyHowardPyle1921Pirates葵産業AOIGUILTYPARTIESワコマリアギルティーパーティーズPARADISE天国東京舐達麻APHRODITE窪塚洋介野村周平AwichラッパーJUNKMANIAデカロゴビッグロゴセンターロゴデザインMADEINJAPANArchiveアーカイブOLDVINTAGEバダサイクッシュ野村訓市KunichiNomuraAwichJNKMNPETZゴローズCHROMEHEARTSクロムハーツNEIGHBORHOOD海賊パイレーツ写真カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬