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新品未使用品　TWICE SANA サナ 着用同一T lovint
商品番号 E73643457880
商品名

新品未使用品　TWICE SANA サナ 着用同一T lovint
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Tシャツ　lovint（Col.：Pepper、Size：02）Lサイズ新品、未使用、タグ付きTWICEサナちゃん着用Tシャツ現在はもう販売されていません。(インスタライブ配信時に着用しています。)サイズが大きすぎたため出品します(着用せずとも大きすぎることが分かったため)※お値下げ不可※匿名配送袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/flight254328.html
http://narcologia.ru/goods/diamond491258.html
http://narcologia.ru/goods/waveform197117.html
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