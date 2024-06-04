【USA製】Dole ドール ロゴ キャップ 6パネル 刺繍 ヴィンテージ

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商品詳細
バナナやパイナップルなどの生産・販売を手がけているアメリカの食品企業「ドール・フード・カンパニー」のキャップです。ホワイト×ブルー×レッドの配色は、クラシックなアメリカンスタイルの定番。ツバ上の紐とコットン生地のコンボが贅沢なうえに合わせやすく、ザ・トラッカーキャップが苦手な方でもすんなり取り入れることができます。さらに、スベリも綺麗で全体的に良いコンディション。とてもおすすめな一点です。●色：ホワイト●頭周：54-58.5cm クラウン：やや深め※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン●生産国：アメリカ製●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品しています。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。企業トラッカービンテージ帽子アメカジコットンドールバナナ048MA659
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