nitraid/NEWERA/リアルストーン/7 5/8/キャップ/ナイトレイド

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アクセスありがとうございます。下記の情報をご確認ください。【商品情報】・ブランド:nitraid×NEWERA/ナイトレイド・サイズ表記:75/8(60.6cm)・状態:(使用状況)多少の薄いヨゴレはありますが、型崩れなどは無くボディの状態は良好です。お色はホワイトベースで、柄はリアルストーンです。ドープフォレストも人気ですが、球数はこちらの方が出ないかも知れません。今では手に入らないお品物ですので、お探しだった方は是非ご検討下さい。他にもnitraidのキャップを出品していますので、是非ご覧ください。・神経質な方はご遠慮ください。・新規及びマイナス評価の多い方は入札を取り消す場合がありますので予めご了承ください。・24時間以内にご連絡、3日以内にお振込可能な方のみご入札ください。・この他にも多数出品していますので、是非他のオークションもご覧下さい