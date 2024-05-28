激レア TWICE 海外限定 ワールドツアー Tシャツ韓国 アイドル

ご覧いただきありがとうございます。フォローいただければ割引させていただきます。ヴィンテージアイテム、ミリタリーアイテムなど出品しています。⬇︎↓こちらからご覧になれます。↓⬇︎#karma173vintage【Condition】多少のダメージあり。着用感ございますが、またまだ着用していただけます。【Color】BLACK【Material】 COTTON【Size】2XL着丈 77cm身幅 63cm肩幅 63cm袖丈 22cm※多少の誤差はご了承下さい。フランス軍ドイツ軍イギリス軍スウェーデン軍アメリカ軍米軍イタリア軍カナダ軍オランダ軍ユーロヨーロッパヴィンテージビンテージ10s20s30s40s50s60s70s80s90sフランスフレンチフレンチアーミーロイヤルネイビーRAFマルタンマルジェラナイジェルケーボンアナトミカコモリリアルマッコイズバスリクソンズフェローズアヴィレックスウエアハウストロフィークロージングクッシュマンフラットヘッドシュガーケーンショットライダースバイカーパンツジャケットミリタリーサバゲーアウトドアキャンプ登山古着古着屋軍モノ軍服激レアギルダンTWICETシャツ海外限定rapteeboot希少韓国アイドルオーバーサイズ2XLトゥワイスakb48hkt48白石麻衣



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