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激レア TWICE 海外限定 ワールドツアー Tシャツ韓国 アイドル
商品番号 U43955259251
商品名

激レア TWICE 海外限定 ワールドツアー Tシャツ韓国 アイドル
ブランド名 ギルダン
特別価格 税込 5,117 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。フォローいただければ割引させていただきます。ヴィンテージアイテム、ミリタリーアイテムなど出品しています。⬇︎↓こちらからご覧になれます。↓⬇︎#karma173vintage【Condition】多少のダメージあり。着用感ございますが、またまだ着用していただけます。【Color】BLACK【Material】　COTTON【Size】2XL着丈　77cm身幅　63cm肩幅　63cm袖丈　22cm※多少の誤差はご了承下さい。フランス軍ドイツ軍イギリス軍スウェーデン軍アメリカ軍米軍イタリア軍カナダ軍オランダ軍ユーロヨーロッパヴィンテージビンテージ10s20s30s40s50s60s70s80s90sフランスフレンチフレンチアーミーロイヤルネイビーRAFマルタンマルジェラナイジェルケーボンアナトミカコモリリアルマッコイズバスリクソンズフェローズアヴィレックスウエアハウストロフィークロージングクッシュマンフラットヘッドシュガーケーンショットライダースバイカーパンツジャケットミリタリーサバゲーアウトドアキャンプ登山古着古着屋軍モノ軍服激レアギルダンTWICETシャツ海外限定rapteeboot希少韓国アイドルオーバーサイズ2XLトゥワイスakb48hkt48白石麻衣
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