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challenger チャレンジャー ネイバーフッド キャップ 長瀬 ツバ切り
商品番号 M22782695096
商品名

challenger チャレンジャー ネイバーフッド キャップ 長瀬 ツバ切り
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

challengerのブランド立ち上げ時に発売されたネイバーフッドとのコラボメッシュキャップです。スケートシーンに対応したツバ切りデザインが特徴で1stコレクションのため製造数も少ないモデルになります。左横にアイコンの刺繍が施されています。購入後、未着用で保管していましたが整理のため出品します
http://narcologia.ru/goods/hesitantly977084.html
http://narcologia.ru/goods/recommended63790.html
http://narcologia.ru/goods/flight180828.html

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