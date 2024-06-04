challenger チャレンジャー ネイバーフッド キャップ 長瀬 ツバ切り ...

challengerのブランド立ち上げ時に発売されたネイバーフッドとのコラボメッシュキャップです。スケートシーンに対応したツバ切りデザインが特徴で1stコレクションのため製造数も少ないモデルになります。左横にアイコンの刺繍が施されています。購入後、未着用で保管していましたが整理のため出品します



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