challenger チャレンジャー ネイバーフッド キャップ 長瀬 ツバ切り ...

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商品詳細
challengerのブランド立ち上げ時に発売されたネイバーフッドとのコラボメッシュキャップです。スケートシーンに対応したツバ切りデザインが特徴で1stコレクションのため製造数も少ないモデルになります。左横にアイコンの刺繍が施されています。購入後、未着用で保管していましたが整理のため出品します
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