【箱付き】ルイヴィトン ダミエ マフラー エシャルプ プティ 黒色

カラー···ブラックご覧いただきありがとうございます。LOUISVUITTON／ルイヴィトンエシャルププティダミエマフラー【商品状態】数回しか使っておりませんので、目立った傷や汚れ、ほつれなどはなく、とても綺麗です。状態は写真でご確認お願いいたします。【型番】402330【素材】ウール100％【カラー】ダミエグラフィット【サイズ】約W30.0×H160.0cm【付属品】箱・保存紙・取説状態は良好てすが、中古品の自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみご検討ください。よろしくお願い致します。カラー···ブラック素材···ウール



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