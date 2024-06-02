美品★ポールスミス R.NEWBOLD★ウールマフラー ユニオンジャック

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R.NEWBOLDPaulSmithウールマフラースコットランド製ポール・スミスがディレクションするアールニューボールドのウールマフラーです。イギリスのヴィンテージもので見かけるような、黒の混じったライムグリーンがかっこいいです。リバーシブルで使えて、表と裏でブラックとグリーンが反転するデザインです。あまり見かけないレア品です。ユニセックスでご使用頂けます。目立ったダメージや汚れの無い綺麗な状態です。サイズ：178cm×24cm※平置き採寸です。素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。色柄：イエローグリーン ブラック素材：ラムウール100%購入元：ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）日本リユース業協会加盟店#くろぴ巻き物 ←ストール・スカーフ・マフラー等一覧です。コメント・購入の際、お手数ではありますが、事前にプロフィールをご一読頂きますようお願い致します。