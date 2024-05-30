VINTAGE ヴィンテージ wave リング sterlingシルバー 12号

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VintagewaveRingSterlingSilver925No.12アメリカにて購入したので、人と被らず一点物です。上質なスターリングシルバーを使用したヴィンテージリング。年代物にしか出せないとても良い雰囲気があります。STERLING刻印もしっかりあります。欧米の銀製品には925の代わりにSTERLINGの刻印が入っている場合がございます。STERLINGには「価値のある」「本物」という意味があります。ユニセックスでご使用頂けます。Cisséオリジナル巾着袋付き。カラー:シルバーサイズ:12号最大幅:1.7cm重量:3g★素材sterlingsilver★状態軽研磨仕上げ、煮沸消毒済みですがヴィンテージの為小傷はございます。味があり年代物ならではの良さが出ております。No.568