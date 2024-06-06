ryo takashima ステッチブルゾン\u0026パンツ

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身幅、袖幅共にゆとりを持たせたリラクシングなワイドシルエット。袖の装飾にベルトを備え、上品な仕上がりに。ベルトを締めることにより、シルエットの変化もお楽しみいただけます。着丈は、短めに設定し、インナーやシャツとのレイヤードもお楽しみいただけます。上品な艶が特徴な素材の為、ステッチを配色にすることによりカジュアルにもお召しいただけます。表地には、梳毛ウール100％の生地を加工だけで2WAYすることを実現し、ふくらみと柔らかさが特徴です。 徹底した品質管理によって実現した上品な艶が魅力的です。 ソフトな着心地と適度な落ち感は素材の特徴から現れ、高級感を演出してくれます。裏地には、光沢と滑りの良さが魅力のキュプラを使用することで上品な着こなしをお楽しみいただけます。【ジャケット】 サイズ：2（Mサイズ）着丈：61cm肩幅：48cm身幅：60cm袖丈：63cm裄丈：87cm素材・混率表地：ウール100％別布：牛革（防水レザー）裏地：キュプラ100％【パンツ】101904001Mサイズウエスト39股上30股下71素人平置き採寸です。多少の誤差はご理解下さい。ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便で発送します。お値下げごめんなさい。