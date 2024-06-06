LEON10月号掲載Narrow Classic Chain Necklace

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■ブランドSYMPATHYOFSOUL(シンパシーオブソウル)■No.N2203Y8-55■商品仕様ホースシュー 幅:約5.2mm/高さ:約6.5mmチェーン 幅:約1.6mm/サイズ:55cm素材:K18イエローゴールド■付属品ギャランティアクセサリーボックス保存箱■定価202.400円(税込)■状態目立った傷や汚れはなく、まだまだ使えます。■発送1日〜2日で発送します。■注意事項購入後の返品はすり替え防止のため受け付けていません。USED品である旨ご理解よろしくお願いします。◎素人の自宅保管、素人検品である為見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。◎撮影環境で色の見え方に差が生じる場合があります！あらかじめご了承ください。◎素人採寸のため、誤差が生じる場合がありますあらかじめご了承下さい。◎すり替え防止の観点から返品はお断りいたします。気になる点があれば気軽にコメントしてください。材質···ゴールドカラー···ゴールド