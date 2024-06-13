JEFF DECKER Hang Noose ジェフ・デッカー　キーホルダー

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商品詳細
★JEFFDECKERWTAPSHangNooseKeyChainジェフ・デッカーのハングヌーズ・キーチェーン。ステンレスとカッパーそれぞれ異なる経年変化が味わい深い表情・コントラストとなります。首つり縄をイメージし実用性に優れたデザインのキー・チェーンです。中央のパーツを捻ることにより鍵やアクセサリーを取り付けできます。ベルト・ループに掛けて使用します。★サイズ:H10.5cmW3.1cm購入先:ebay(アメリカ)並行輸入品※アウトレット（新品同様、箱なし）となり、正規品と比べて重量と色合いにすこしの差が出る場合があるため、お手頃な値段でご提供致します。神経質な方ご遠慮ください。輝きのある新品の販売ですが、ブラス製品のため、使用している間にエイジングをお楽しみいただけます。★素材：ステンレス、ブラス★付属品: 本体、ネイバーフッドラバーキーホルダー#ネイバーフッド#ジェフデッカー#キーホルダー
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