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28.0cm ★ VANS OG STYLE 24 LX \
商品番号 T41371662644
商品名

28.0cm ★ VANS OG STYLE 24 LX \"Hibiscus\"
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,052 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品VANSOGSTYLE24LX\"HibiscusPack\u0026\"スタイルハイビスカスプリント白スニーカーバンズヴァンズVN0A5HUT5J5新品未使用品元箱あり（梱包程度にお考えください）サイズ　28センチ27.0cm28.0cmも出品してます。出品リストご覧くださいナイキアディダス商品も多数出品中創業当時のディテールを復刻させるVans(ヴァンズ)こだわりのコレクションから、ハイビスカスプリントがトロピカルな魅力を放つStyle24。爽やかなハイビスカスパターン。VaultOriginalsは創業当時のMadeinUSAのディテールを復刻させた、レトロな雰囲気漂うこだわりのコレクション。GODDARD(ゴッダード)と呼ばれてきた80年代のヴィンテージスタイルを、ファッション性に特化した特別なプロダクトSTYLE24(スタイル24)としてリバイバルしています。1990年代に復活したVANDORENPACK(ヴァンドーレンパック)のハイビスカス柄が、クラシカルなシルエットにアレンジをプラス。カラーホワイト素材キャンバス
http://narcologia.ru/goods/monophonic982512.html
http://narcologia.ru/goods/diamond195358.html
http://narcologia.ru/goods/calling410750.html
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