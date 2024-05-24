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カラー···ブラック3〜4年前に購入して使わなくなりましたので出品することになりました。1番端側のカード入れの部分が少し汚れているのと外面の裏側が少し使用感があります。ファスナー等は問題なく使用できます。値下げ⭕️です。お気軽にコメントください備考…箱は有ります。箱もと言う方があればその時またコメント下さい。