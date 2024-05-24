

美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ



美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ 美品 グッチ 長財布 筆記体 ロゴ ブラック 内側 シマ

#wplanのブランド倉庫フォロー割してます♪詳細はプロフィールよりご確認ください♪す正規品のみ取り扱っておりますのでご安心ください！即購入OK！全国送料無料！●商品名GUCCIグッチ長財布財布筆記体レザー本革内側シマロゴWホック131852●ブランド説明グッチ（Gucci）は、グッチオ・グッチ（GuccioGucci,1881年-1953年）が1921年に創業したイタリアのファッションブランドおよび同ブランドを展開する企業である。バッグ・靴・サイフなどの皮革商品をはじめ、服、宝飾品、時計、香水などを幅広く手がけている。●商品の状態：BＳ：新品、未使用Ａ：未使用に近いＢ：目立った傷や汚れなしＣ：やや傷や汚れありＤ：傷や汚れあり状態ロゴが若干擦れて薄くなっておりますが、他には特に汚れや傷はございませんので、まだまだ末永くお使い頂けるかと思います！●仕様ホック式小銭入れ×1札入れ×2カード入れ×12ポケット×3●付属品本体●カラーブラック●サイズ縦幅約 10cm横幅約 19cmマチ約 2cm●購入先：大手オークションサイトのストアアカウントにて購入他にもブランド品を多数出品しております♪#wplanのブランド倉庫◆返金保証します！・万が一正規品でない、明らかに写真・説明文と違うものだった場合には返品対応させて頂きます。購入後１週間以内のお問い合わせのみ対応させて頂きます。◆クリーニング済みですこちらの商品は簡易的にクリーニング、リペアを行なっておりますのですぐにお使いになれます。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革