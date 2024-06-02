バブアー　ビューフォート　スリム　2L　36

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ご覧いただきありがとうございます。バブアーのビューフォートスリムになります。ノンワックスのモデルになります。3ワラントです。数年前に店舗で購入、数回着用後クローゼットで保管していました。若干小さいサイズを購入してしまったため出品します。付属品として、バブアーのピンバッジをお付けします。秋冬用のアウターとしていかがでしょうか？・ブランドバブアー・色ネイビー・素材（公式webより)表地:ポリエステル81%、綿19%裏地:綿100%(NAVYのみ綿78%、ポリエステル22%)袖裏:ナイロン100%衿部分:綿100%皮革部分:合成皮革・サイズ(公式webより)表記：36着丈：79cmバスト：108cm裄丈：85cm・状態目立った汚れ、やぶれ、ほつれ等はなく、美品だと思います。ファスナー破損等もありません。あくまで古着であることをご了承のうえご購入頂きますよう宜しくお願い致します。・その他ペット、タバコなし#バブアー#Barbour#ビューフォート#beaufort#2L